Avengers | Doomsday | Chris Evans ha il magone per non far parte del cast ma dobbiamo credergli?

L’attesa per Avengers: Doomsday si fa sempre più palpabile, ma un’ombra di dubbio aleggia tra i fan: Chris Evans, il nostro amato Capitan America, ha confessato di essere triste all’idea di non far parte del film. Le sue parole, però, vengono accolte con scetticismo, considerando la passione dei Marvel Studios per i depistaggi. È possibile che ci stia nascondendo qualcosa? Scopriamolo insieme, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Marvel ci ha abituata a ogni tipo di depistaggio, e così che le dichiarazioni 'lamentose' dell'ex Capitan America c'è chi dubita che stia dicendo la vertà. L'interprete di Capitan America Chris Evans ha confessato di essere triste all'idea di non far parte del cast di Avengers: Doomsday. "Come non essere invitati a una festa" ha spiegato, ma vista la passione dei Marvel Studios per i depistaggi, in molti non gli credono. Evans ha detto addio al ruolo di Steve Rogers nel finale di Avengers: Endgame per dedicarsi ad ad altro. In una recente intervista con ScreenRant gli è stato chiesto se avesse parlato con l'interprete di Iron Man Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday: Chris Evans ha il magone per non far parte del cast, ma dobbiamo credergli?

In questa notizia si parla di: Avengers Evans Doomsday Chris

“Ho pensato ‘Eh?'”: Chris Evans rivela la sua prima reazione al ritorno di Robert Downey Jr nell’MCU nei panni di Doctor Doom per Avengers: Doomsday - Il mondo Marvel sta per essere sconvolto nuovamente! Chris Evans, il celebre Captain America, svela la sua prima reazione al sorprendete ritorno di Robert Downey Jr.

Cosa riportano altre fonti

Avengers: Doomsday: Chris Evans ha il magone per non far parte del cast, ma dobbiamo credergli?; Avengers: Doomsday, Chris Evans rompe il silenzio: Come non essere invitati a una festa; Ho Pensato 'eh?': Chris Evans Rivela la sua Prima Reazione Al Ritorno di Robert Downey Jr Nell'Mcu Nei Panni Di Doctor Doom.

Avengers: Doomsday: Chris Evans ha il magone per non far parte del cast, ma dobbiamo credergli? - L'interprete di Capitan America Chris Evans ha confessato di essere triste all'idea di non far parte del cast di Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday, Chris Evans si dice triste per non essere stato “invitato alla festa” - Verso la fine dell'anno scorso, The Wrap ha riportato che Chris Evans sarebbe tornato nell'MCU per Avengers: Doomsday dei Marvel Studios.

Chris Evans è triste di non far parte di Avengers: Doomsday - Chris Evans rivela di essere triste di non far parte del cast di Avengers: Doomsday nei panni di Capitan America ...