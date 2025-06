Avellino sull’orlo del bilancio | qui si vota o si va tutti a casa

Avellino è sull’orlo del bilancio: si decide se ascoltare la voce dei cittadini o seguire le cifre e i numeri. Laura Nargi, prima cittadina della città, si trova di fronte a una scelta cruciale che potrebbe determinare il suo futuro politico. È il momento di dimostrare se si può governare con il cuore o solo con i numeri. La sfida è lanciata, e il destino di Avellino aspetta di essere scritto.

C'è un momento nella vita politica di ogni sindaco in cui bisogna scegliere: ascoltare la voce di chi ti ha votato o quella del pallottoliere. Laura Nargi, prima cittadina di Avellino, si trova esattamente lì, con il bilancio consuntivo che incombe come la prova di matematica del lunedì mattina.

Avellino, bilancio approvato: "Un passo in avanti. Ora al lavoro per città, strade, stadio e centro per l’autismo" - Il Consiglio Comunale di Avellino ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, un passo cruciale che segna un momento di crescita per la città.

Avellino sull’orlo del bilancio: qui si vota o si va tutti a casa; Sconfitto, inerme, sull’orlo del precipizio.

«Non mi dimetto». Nargi: «Chi non vota il bilancio se ne assuma la responsabilità» - Bilancio di previsione, salta il Consiglio comunale ad Avellino convocato in prima seduta questa mattina.

Comune di Avellino, Nargi si salva: c'è il via libera al bilancio - di "Forza Avellino" e "Moderati e riformisti", Gerardo Melillo e Sergio Trezza, assente al momento del voto Giuseppe Giacobbe.

Sconfitto, inerme, sull’orlo del precipizio - ad una maggioranza senza Festa, i tre voti del Patto Civico, escludendo il soccorso del Pd e del centrosinistra, sono indispensabili.