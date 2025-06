Avellino successo a Casino del Principe per Racconti per Ricominciare

L’Avellino ha brillato nel cuore del Casino del Principe, trasformandolo in un palcoscenico di emozioni e storie indimenticabili durante il festival Racconti per Ricominciare. Quattro serate di teatro al tramonto, tutte sold out, hanno celebrato la cultura e il patrimonio storico, con l’arte come protagonista indiscussa. Un evento che ha riscoperto il valore delle nostre radici, dando nuova vita a un luogo senza tempo.

Per quattro sere di giugno, il Casino del Principe è stata la casa del Teatro con Racconti per Ricominciare, il green festival di teatro al tramonto che ha acceso i riflettori su uno dei tesori del nostro patrimonio storico ed architettonico. Quattro appuntamenti sold out nel nome di “Eduardo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, successo a Casino del Principe per "Racconti per Ricominciare"

“Racconti per Ricominciare”: emozioni teatrali al Casino del Principe - Dal 5 all'8 giugno, il Casino del Principe di Avellino si trasforma in un palcoscenico vibrante con "Racconti per Ricominciare".

