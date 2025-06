AUU | nuova funzione INPS per il subentro del genitore superstite dopo il decesso del richiedente

L’INPS introduce una svolta importante per le famiglie: la nuova funzione AUU permette al genitore superstite di subentrare facilmente in caso di decesso del richiedente. Questa innovazione semplifica le procedure, garantendo continuità nel sostegno economico senza interruzioni. Un passo avanti verso un sistema più vicino alle esigenze dei beneficiari, assicurando che nessuna famiglia perda il supporto fondamentale. Con questa novità, l’accesso all’Assegno Unico diventa ancora più semplice e immediato.

L’INPS ha annunciato una novità fondamentale per i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale (AUU): è stato attivato un nuovo servizio online che permette, in caso di decesso del genitore richiedente, al genitore superstite non indicato nella domanda originaria di subentrare direttamente nella richiesta decaduta. Una semplificazione burocratica pensata per evitare interruzioni nell’erogazione del sostegno economico . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

