Autostrade 18 diplomati nella terza edizione del master in Ingegneria e gestione integrata delle reti

Con la consegna dei diplomi si è chiusa la terza edizione del Master universitario di secondo livello in Ingegneria e gestione integrata delle reti autostradali e si apre la nuova edizione del percorso di formazione dedicato a ingegneri under 30, esperti delle infrastrutture stradali con competenze nel settore digitale e tech. I 18 neodiplomati, che vedono confermata l’ assunzione a tempo indeterminato nel Gruppo di Autostrade per l’Italia dopo i due anni di inserimento in apprendistato di alta formazione, potranno, sin da subito, contribuire alla crescita dell’azienda e partecipare da protagonisti alla strategia per una mobilitĂ sempre piĂą sostenibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Autostrade, 18 diplomati nella terza edizione del master in Ingegneria e gestione integrata delle reti

