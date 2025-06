Autostrada A1 | chiusura notturna delle stazioni Impruneta e Calenzano-Sesto Fiorentino

Se viaggiate lungo l'Autostrada A1, è importante conoscere le chiusure notturne delle stazioni Impruneta e Calenzano-Sesto Fiorentino, necessarie per garantirne la sicurezza tramite ispezioni, manutenzione e lavori di posa cavi. Queste operazioni, essenziali per il corretto funzionamento della rete autostradale, potrebbero influenzare i vostri piani di viaggio. Rimanete aggiornati per pianificare con calma e sicurezza i vostri spostamenti lungo questa arteria fondamentale.

Per ispezioni e manutenzione delle gallerie e per lavori di posa cavi

Autostrada A1: chiusura notturna della stazione Firenze sud - L'autostrada A1 subirà una chiusura notturna della stazione Firenze Sud per effettuare lavori di ispezione alle gallerie.

?Lavori A13- Chiuso il tratto Bologna Interporto-Altedo direzione Padova. ? Società Autostrade ha comunicato la chiusura notturna al traffico del tratto compreso tra le stazioni autostradali di BOLOGNA INTERPORTO e ALTEDO in direzione PADOVA

?Società Autostrade ha comunicato la chiusura notturna al traffico del tratto compreso tra le stazioni autostradali di ? ALTEDO e BOLOGNA INTERPORTO in direzione BOLOGNA ? dalle ore 21:00 del 26/05/2025 alle ore 05:00 del 27/05/2025.

