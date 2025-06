Autospurgo sversa liquami in un tombino delle acque piovane | imprenditore denunciato

Un episodio scandaloso scuote l’Isola d’Elba: un autospurgo è stato sorpreso a sversare liquami nelle fognature delle acque piovane, in violazione delle normative ambientali. Le Fiamme Gialle hanno agito con fermezza, denunciando l’imprenditore responsabile di questo grave reato. Un comportamento che mette a rischio il patrimonio naturale e richiede un intervento deciso per tutelare il territorio e la salute pubblica. La legge deve essere rispettata, sempre e comunque.

PORTO AZZURRO – Autospurgo beccato a scaricare liquami in una fossa di raccolta delle acque piovane all'Isola d'Elba. Le Fiamme Gialle della Sezione operativa navale, nell'ambito di una attività di polizia ambientale, hanno colto in flagranza un imprenditore elbano titolare di una ditta di smaltimento liquami mentre scaricava illecitamente i rifiuti liquidi contenuti nella cisterna, all'interno di un tombino di raccolta delle acque piovane del comune di Porto Azzurro, anziché presso la discarica autorizzata. L'uomo, già noto all'autorità giudiziaria per reati della stessa specie, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per divieto di abbandono e l'applicazione della sanzione prevista per l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata del Testo Unico Ambientale.