Autolinee Toscane nuovi collegamenti bus per l' estate Orari e località la mappa

Sei pronto a scoprire le meraviglie della Toscana questa estate? Autolinee Toscane presenta 'Destination Tuscany', una nuova mappa di collegamenti bus che rende facile e comodo esplorare ogni angolo della regione. Con oltre 50 nuovi servizi e ampliamenti, i viaggi tra coste, città , colline e borghi diventano un’esperienza indimenticabile. Scopri ora orari, località e tutte le novità per un'estate senza confini!

Firenze, 10 giugno 2025 - Nuovi collegamenti stagionali, 50 nuovi servizi o ampliamento degli attuali, per viaggiare in Toscana e raggiungere in bus i vari luoghi, dalla costa al Chianti, dai capoluoghi alla montagna, fino ai borghi. At-Autolinee toscane arricchisce la propria offerta di collegamenti per l'estate con 'Destination Tuscany'. Il gestore del trasporto pubblico in Toscana, spiega in una nota, che conta giĂ una rete capillare di collegamenti con 1.000 linee autobus, pari a oltre 29mila corse e decine di migliaia di fermate, arricchisce per l'estate la mobilitĂ pubblica per raggiungere mete ed eventi culturali e musicali nella regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autolinee Toscane, nuovi collegamenti bus per l'estate. Orari e localitĂ , la mappa

In questa notizia si parla di: collegamenti - autolinee - toscane - estate

A partire dalle 21 di martedì 10 giugno e fino al 7 luglio, a causa di lavori di Publiacqua e la chiusura di alcune tratte di Via Bolognese, il servizio urbano ed extraurbano di Autolinee Toscane dovrà subire dei cambiamenti modificando le modalità di collegam Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Autolinee Toscane, nuovi collegamenti bus per l'estate. Orari e localitĂ , la mappa; ESTATE | At-Autolinee Toscane lancia Destination Tuscany: attesi in regione oltre 5,8 milioni di arrivi, uso del bus in crescita; Tutta la regione in bus, Autolinee Toscane potenzia i servizi per la stagione estiva.

Tutta la regione in bus, Autolinee Toscane potenzia i servizi per la stagione estiva - Al via Destination Tuscany: 50 nuovi servizi o ampliamento degli attuali, grazie alla collaborazione con gli enti locali e con gli organizzatori di eventi culturali e musicali ...

Toscana, in estate attesi oltre 5 milioni di arrivi: aumenta l’uso del bus come mezzo di trasporto - Autolinee Toscane lancia Destination Tuscany, iniziativa che prevede una proposta di collegamenti ...

'Destination Tuscany': Tutti i servizi di AT per l'estate 2025 tra cultura, natura e sostenibilità - Città d’arte imperdibili, borghi medievali da scoprire, spiagge di sabbia finissima, sentieri appenninici da ...