Autoantiqua in via Cola di Rienzo

Autoantiqua in via Cola di Rienzo torna a incantare gli appassionati d’epoca, trasformando il cuore elegante di Prati in un vero e proprio museo a cielo aperto. Domenica 15 giugno, l’ottava edizione della rassegna porterà in strada una straordinaria selezione di 100 auto d’epoca, tra cui pezzi unici e rarità che raccontano la storia dell’automobilismo italiano. Non perdere l’occasione di vivere un viaggio nel tempo tra stile e passione!

Autoantiqua, esposizione di auto d'epoca e antiquariato - Cena e concerto a tema presso Cantieri (via Cola di Rienzo 16) Per tutta la giornata di domenica gli avventori di AUTOANTIQUA avranno inoltre a loro disposizione offerte e sconti negli esercizi ...

Autoantiqua: la mostra delle auto d'epoca torna il 21 maggio - L'evento, denominato Autoantiqua e giunto alla sua sesta edizione, si terrà domenica 21 maggio in Via e Piazza Cola di Rienzo.