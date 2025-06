Auto scatta il blocco | i diesel Euro 5 non potranno più circolare dall’1 ottobre

Dal 1° ottobre 2025, oltre un milione di auto diesel Euro 5 non potrà più circolare nelle principali regioni del Nord Italia, segnando un cambiamento epocale nella mobilità e nelle abitudini di milioni di cittadini. Questa decisione, dettata dal decreto 121 del 2023, mira a combattere l’inquinamento atmosferico e a rispettare le normative europee. Un passo importante verso un futuro più sostenibile e pulito.

A partire dal 1° ottobre 2025, una decisione destinata a generare un impatto significativo sulla mobilità e sulle abitudini di milioni di cittadini: oltre un milione di auto diesel Euro 5 non potrà più circolare nelle principali regioni del nord Italia. Questo il diktat imposto dal decreto 121 del 2023, una misura pensata per contrastare l’inquinamento atmosferico nel Bacino Padano e per rispondere alle infrazioni europee comminate all’Italia. Il provvedimento, che coinvolge Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, stabilisce il divieto di circolazione per questi veicoli nei Comuni con oltre 30 mila abitanti, in vigore dal 1° ottobre 2025 al 15 aprile 2026, specificamente nei giorni feriali dalle 8. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Auto, scatta il blocco: i diesel Euro 5 non potranno più circolare dall’1 ottobre

