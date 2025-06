Auto scatta il blocco dal 1 Ottobre per questi modelli | fate attenzione

Dal 1° ottobre 2025, più di un milione di veicoli diesel Euro 5 non potranno più circolare nei territori del nord Italia. Questo blocco è stato sancito dal decreto 121 del 2023 per ridurre l'inquinamento atmosferico nel Bacino Padano, una delle aree più inquinate d'Europa, e per rispondere alle direttive dell'Unione Europea. Le regioni coinvolte sono Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, dove il divieto sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, fino al 15 aprile 2026. Gli automobilisti possono verificare la classificazione del loro veicolo controllando il libretto di circolazione alla voce V.

