Auto sbanda e si ribalta | Andrea è morto a 38 anni una donna è grave al Civile

Una tragica notte sulla strada di Marmirolo: un gravissimo incidente ha spezzato la vita di Andrea, 38 anni, e lasciato una donna in condizioni critiche. L’impatto violento, avvenuto in via Trentino, ha scosso tutta la comunità . Mentre le cause sono ancora da accertare, il dolore e la speranza di risposte dominano l’atmosfera. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di guidare sempre con prudenza.

Uno schianto terribile, nella notte di lunedì 9 giugno, ha spezzato la vita di un giovane e lasciato una donna in condizioni critiche. L'incidente si è verificato intorno alle 22.45 lungo via Trentino, all'altezza della frazione di Pozzolo sul Mincio, nel territorio di Marmirolo (Mn).

