auto della locale distrutte dal rogo ripreso in azione il piromane solitario

Un episodio inquietante scuote Colico: un piromane solitario ha devastato le auto della Polizia locale, colpendo la comunità e mettendo in allarme le forze dell’ordine. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, l'autore è stato ripreso mentre agiva indisturbato, ma il suo volto rimane sconosciuto. Ora, i carabinieri sono sulle sue tracce, determinati a identificare e arrestare il responsabile per restituire serenità alla zona.

Un piromane solitario. Ad appiccare l’incendio che a Colico ha distrutto le auto della Polizia locale associata dell’Alto Lario sarebbe stato un solo attentatore. È stato ripreso in azione dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, mentre cospargeva di liquido infiammabile i due mezzi di servizio e poi innescava il rogo. Non avrebbe agito a volto scoperto. Ora i carabinieri stanno cercando di identificarlo e poi di rintracciarlo, per comprendere innanzitutto il movente e per accertare se abbia agito appunto in autonomia oppure no. "Sono certo che investigatori e inquirenti ci daranno presto delle risposte e chiariranno quanto successo – rassicura il comandante Edoardo Di Cesare, -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it