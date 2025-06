Auto Altavilla Byd | Modificare Green deal o parco auto europeo invecchierà ancora di più

In un panorama europeo in costante evoluzione, le sfide legate al Green Deal e alla flotta auto si fanno sempre più pressanti. Alfredo Altavilla di BYD sottolinea l’importanza di modificare le strategie per salvaguardare il settore, puntando sull’ampliamento delle tecnologie ibride plug-in come passo cruciale verso un futuro sostenibile. La domanda è: quali saranno le prossime mosse per garantire un equilibrio tra innovazione e sopravvivenza industriale?

“Mettere mano al Green deal per salvare il mercato delle auto? Assolutamente. Noi siamo per l’ampliamento del parco di tecnologie del Green deal almeno al plug-in hybrid come modalità di educazione all’elettrico, ma soprattutto per garantire la sopravvivenza della industria automobilistica e di tutte le sue filiere”. Così lo Special advisor per l’Europa di BYD Alfredo Altavilla a margine della presentazione del libro “Le grandi ipocrisie sul clima” di Roger Abravanel e Luca D’Agnese in Senato. “Cosa rischiamo se non mettiamo mano al Green deal? Che il mercato dell’auto diventi molto più piccolo di quello che è oggi perché la gente anziché acquistare automobili terrà quelle che ha e così continuerà quell’invecchiamento del parco auto che finora è l’unico risultato che il Green deal ha ottenuto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Auto, Altavilla (Byd): “Modificare Green deal o parco auto europeo invecchierà ancora di più”

In questa notizia si parla di: auto - green - deal - altavilla

L'illusione di una mobilità green: che fine ha fatto il bonus per le auto elettriche o ibride in Sicilia - L'illusione di una mobilità green in Sicilia sembra svanire. Chi aspirava a un aiuto concreto per l'acquisto di auto elettriche o ibride si trova deluso.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Auto, Altavilla (Byd): Modificare Green deal o parco auto europeo invecchierà ancora di più; Green Deal, un fallimento. Trump sull'auto meglio della Von der Leyen; Altavilla (Byd) suona la sveglia all'Europa: «Cambi il green deal e collabori con la Cina».

Auto, Altavilla (Byd): “Modificare Green deal o parco auto europeo invecchierà ancora di più” - Noi siamo per l’ampliamento del parco di tecnologie del Green deal almeno al plug-

Altavilla (Byd) suona la sveglia all’Europa: «Cambi il green deal e collabori con la Cina» - Responsabile per l’Europa dell’azienda cinese, il manager avverte che ora «la parola più terribile per i mercati è "incertezza”.

#FORUMAutoMotive: il futuro dell’auto tra Cina e Green Deal - Altavilla, 2035 non realistico E per quanto riguarda il Green Deal, il giudizio è pesante “Era sbagliato ...