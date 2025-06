Auto a fuoco sotto un palazzo | paura a Lanciano FOTO

Un episodio inquietante ha scosso il pomeriggio a Lanciano: un'auto in fiamme sotto un palazzo di viale Cappuccini, suscitando paura tra i residenti. La scena, immortalata in foto, ha generato preoccupazione e curiosità , soprattutto perché il proprietario della BMW serie 3 è un noto professionista del mondo dello spettacolo. Cosa si nasconde dietro questo incendio improvviso? La vicenda è ancora sotto indagine, ma la comunità resta in allerta.

Paura nel pomeriggio di oggi, 10 giugno, a Lanciano, dove un'auto è andata a fuoco sotto un palazzo di viale Cappuccini. Il proprietario, un noto professionista del mondo della musica e dello spettacolo, si stava avvicinando al veicolo posteggiato, una Bmw serie 3, nella stradina laterale che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Auto a fuoco sotto un palazzo: paura a Lanciano [FOTO]

