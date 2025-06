Austriail killer si sentiva bullizzato

Una tragedia scuote Graz: un giovane di 22 anni apre il fuoco in una scuola, causando dieci vittime e ferendo gravemente altri studenti. Artur, ex studente che si sentiva bullizzato, ha scelto la violenza come risposta alle sue sofferenze. Questa drammatica vicenda solleva ancora una volta il tema della gestione del bullismo e della salute mentale nelle scuole, invitandoci a riflettere su come prevenire simili tragedie in futuro.

15.55 Uno studente ha aperto il fuoco in una scuola a Graz, in Austria, causando la morte di dieci persone,compreso il killer. Ci sono anche molti feriti gravi. L'attentatore si chiamava Artur, un 22 enne austriaco, ex studente della scuola che ha sparato 40 colpi. Era in possesso di due armi, una pistola e un fucile da caccia.Ha sparato in due classi e poi si è tolto la vita. Il giovane si sentiva bullizzato, una vittima degli altri studenti. In Austria sono stati proclamati tre giorni di lutto nazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

