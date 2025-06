Austria | studente uccide otto persone in una scuola e si toglie la vita Si considerava vittima di bullismo

Una tragedia sconvolgente scuote l’Austria: un giovane studente apre il fuoco in una scuola di Graz, uccidendo otto persone e poi togliendosi la vita. Un incubo che solleva ancora una volta il drammatico tema della violenza scolastica e del bullismo, lasciando profonde ferite nella comunità. Mentre le autorità sono sul posto per gestire l’emergenza, riflettiamo sull’importanza di interventi efficaci per prevenire simili tragedie e proteggere i nostri giovani.

Studente spara e uccide otto persone, fra insegnanti e allievi, in una scuola di Graz. Poi si toglie la vita. Molte anche le persone ferite. Lo riporta il Krone Zeitung parlando di una delle "peggiori sparatorie nella storia del Paese". Il Ministro degli Interni Gerhard Karner si sta recando sul posto

Una tragedia scuote l'Austria: un giovane studente ha aperto il fuoco in una scuola di Gratz, provocando la perdita di otto vite e lasciando la comunità sotto shock.

