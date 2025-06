Austria strage in una scuola a Graz | uno studente apre il fuoco contro i compagni e gli insegnanti nove morti

Una tragedia sconvolge Graz: un giovane studente apre il fuoco in una scuola, causando nove vittime tra compagni e insegnanti, prima di togliersi la vita. La comunità è in lutto e le autorità indagano su eventuali complici. Questo drammatico evento solleva ancora una volta il tema della violenza scolastica e dell'importanza di interventi tempestivi. Mentre si cercano risposte, resta fondamentale riflettere su come prevenire simili tragedie in futuro.

L'autore della sparatoria si √® poi suicidato in uno dei bagni dell'istituto. Si considerava vittima di bullismo. La polizia non esclude che ci sia un complice. Evacuato l'edificio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Austria, strage in una scuola a Graz: uno studente apre il fuoco contro i compagni e gli insegnanti, nove morti

