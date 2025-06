Austria strage in una scuola a Graz | uno studente apre il fuoco contro i compagni e gli insegnanti dieci morti

Una tragedia scuote Graz, dove un giovane studente ha aperto il fuoco in una scuola, causando dieci vittime e lasciando tutti sotto shock. La drammatica scena si è conclusa con il suicidio dell'aggressore, che si sentiva vittima di bullismo. La polizia indaga su un possibile complice, mentre l'edificio è stato evacuato. Un episodio inquietante che solleva urgente riflessioni sulla prevenzione della violenza nelle scuole.

L'autore della sparatoria si è poi suicidato in uno dei bagni dell'istituto. Si considerava vittima di bullismo. La polizia non esclude che ci sia un complice. Evacuato l'edificio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Austria, strage in una scuola a Graz: uno studente apre il fuoco contro i compagni e gli insegnanti, dieci morti

In questa notizia si parla di: Austria Strage Scuola Graz

Austria, strage in una scuola a Graz: uno studente apre il fuoco contro i compagni e gli insegnanti, nove morti - Una tragedia sconvolge Graz: un giovane studente apre il fuoco in una scuola, causando nove vittime tra compagni e insegnanti, prima di togliersi la vita.

Orrore in Austria, strage in una scuola a Graz: almeno 5 i morti Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Austria, sparatoria in una scuola a Graz: almeno 5 morti; Tragedia a Graz: sparatoria in una scuola superiore, almeno 10 morti tra cui 9 studenti; Austria, sparatoria in una scuola a Graz: almeno cinque le vittime.

Austria, strage in una scuola a Graz: uno studente apre il fuoco contro i compagni e gli insegnanti, nove morti - Almeno nove persone sono morte (tra loro anche il killer) in una sparatoria in Austria, in una scuola a Graz, nello Stato federale della Stiria.

Austria, studente spara a scuola e fa strage: almeno 9 morti - Il cancelliere Stocker annulla tutti gli impegni ...

Sparatoria a Graz: studente entra in una scuola e fa strage, almeno 10 morti - L'autore della strage sarebbe uno studente che è entrato in due classi dell'istituto scolastico sp ...