Austria strage in una scuola a Graz | un ex studente apre il fuoco contro alunni e insegnanti undici morti e molti feriti

Una tragedia sconvolge Graz: un ex studente apre il fuoco in una scuola, causando 11 morti e numerosi feriti. Il giovane, vittima di bullismo, si è suicidato subito dopo l’attacco. Un episodio che scuote l’Austria e solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e il benessere dei giovani. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo misure concrete per prevenire simili tragedie in futuro.

L'autore della sparatoria, 22 anni, si è poi suicidato in uno dei bagni dell'istituto. Si considerava vittima di bullismo. Il cancelliere Stocker: "Tragedia che scuote l'intero Paese". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Austria, strage in una scuola a Graz: un ex studente apre il fuoco contro alunni e insegnanti, undici morti e molti feriti

In questa notizia si parla di: austria - strage - scuola - graz

Austria, strage in una scuola a Graz: uno studente apre il fuoco contro i compagni e gli insegnanti, nove morti - Una tragedia sconvolge Graz: un giovane studente apre il fuoco in una scuola, causando nove vittime tra compagni e insegnanti, prima di togliersi la vita.

Orrore in Austria, studente fa strage in una scuola a Graz: 10morti e 28feriti Francia, studente di 15anni accoltella a morte la bidella durante il controllo degli zaini ... Europa xenofoba che denuncia presunti pericoli dall'esterno e non cura il cancro che la uccide Partecipa alla discussione

Terrore a #Graz, ex studente entra a scuola e spara all'impazzata: è strage. I video https://iltempo.it/esteri/2025/06/10/news/austria-sparatoria-graz-ex-studente-scuola-vittime-video-42927530/… #austria Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Austria, sparatoria in una scuola a Graz: almeno 5 morti; Sparatoria in liceo a Graz: 10 morti tra cui il killer, ex studente. Operazioni chirurgiche per 7 dei 12 ricoverati; Sparatoria nella scuola di Graz: il momento gli spari dall'interno dell'aula.

Sparatoria in una scuola a Graz, cancelliere Austria: “Giorno più buio nella storia del nostro Paese” - Strage in una scuola a Graz, in Austria, dove c’è stata una sparatoria.

Cosa sappiamo di Artur A., il 21enne che ha compiuto una strage in una scuola di Graz, in Austria - Artur A, 21 anni, era un ex studente della scuola dove ha compiuto la strage a Graz, in Austria, ma non si è mai diplomato ...

Ex studente fa strage in una scuola a Graz e si suicida. 'Si sentiva bullizzato'. Dieci morti - Ue, 'sparatoria scioccante, siamo al fianco dell'Austria' (ANSA) ...