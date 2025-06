Austria spari in una scuola di Graz | i soccorsi

Una tragedia scuote Graz, in Austria, dove una sparatoria in una scuola ha causato almeno 10 vittime e decine di feriti, tra cui quattro ragazze. L’ex studente di 22 anni, autore della strage, si è tolto la vita nei bagni dell’istituto. Gli ospedali locali sono in stato di emergenza, mentre le autorità cercano di far luce su questa drammatica vicenda. L’area rimane sotto stretta sorveglianza, nel tentativo di garantire sicurezza e raccogliere le testimonianze.

Strage in una scuola di Graz, in Austria, dove almeno 10 persone sono morte e altre trenta sono rimaste ferite, alcune gravemente, in seguito a una sparatoria. Tra le vittime ci sono quattro ragazze. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un ex studente di 22 anni, che poi si è tolto la vita nei bagni dell’istituto scolastico. I feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini. Gli ospedali di Graz e dintorni sono in stato di emergenza. L’area intorno alla scuola è stata transennata e i trasporti pubblici sono stati deviati. Il governo austriaco, che avrebbe dovuto tenere oggi una conferenza, ha annullato tutti gli appuntamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Austria, spari in una scuola di Graz: i soccorsi

