Austria | spari a scuola almeno 9 morti

Una tragedia sconvolge Graz, in Austria, dove un grave episodio di violenza ha portato alla perdita di almeno nove vite innocenti in una scuola. La comunità è sotto shock mentre emergono dettagli drammatici su questo terribile atto. Un episodio che richiede riflessione e un forte impegno per la sicurezza delle nostre scuole e dei nostri giovani. La speranza è che questa triste vicenda possa servire a prevenire future tragedie e rafforzare il senso di solidarietà .

12.03 Uno studente ha aperto il fuoco in una scuola a Graz, in Austria, causando la morte di almeno otto persone. Lo riferiscono i media austriaci, che parlano anche di molti feriti in modo grave: "A due cifre" il loro numero, scrivono. Secondo un portavoce della polizia, il presunto autore della strage si sarebbe tolto la vita e sarebbe il morto n°9. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

