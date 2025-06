Austria spari a scuola | 10 i morti

Una tragedia scuote Graz, in Austria, dove un giovane di 22 anni ha aperto il fuoco in una scuola, causando la morte di dieci persone e lasciando molti feriti gravi. Artur, ex studente, si sentiva vittima di bullismo e ha scelto di mettere fine alla sua vita dopo aver compiuto questa orribile strage. Un dramma che ci ricorda quanto sia importante affrontare il problema della violenza e del disagio giovanile.

15.55 Uno studente ha aperto il fuoco in una scuola a Graz, in Austria, causando la morte di dieci persone,compreso il killer. Ci sono anche molti feriti gravi. L'attentatore si chiamava Artur, un 22 enne austriaco, ex studente della scuoaa che ha sparato 40 colpi. Era in possesso di due armi, una pistola e un fucile da caccia.Ha sparato in due classi e poi si è tolto la vita. Il giovane si sentiva bullizzato, una vittima degli altri studenti. In Austia sono stati proclamati tre giorni di lutto nazionale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

