Austria sparatoria in una scuola a Graz | otto morti e diversi feriti

La sindaca della città austriaca ha confermato alla stampa che l'assalitore è stato trovato morto dopo la sparatoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Austria, sparatoria in una scuola a Graz: otto morti e diversi feriti

In questa notizia si parla di: Sparatoria Austria Scuola Graz

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

Austria: almeno cinque persone sono morte in una sparatoria in una scuola a #Graz. I media locali riferiscono che ad aprire il fuoco è stato uno studente Partecipa alla discussione

Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Lo riferisce la Kronen Zeitung. La sparatoria si è verificata nell'istituto Borg nella Dreischuetzengasse. La polizia ha lanciato una vasta operazione di sicurezza nella città m Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Almeno 5 morti. Cosa sappiamo; Otto morti in una sparatoria in una scuola in Austria; Austria, studente apre il fuoco in una scuola e poi si toglie la vita: diversi i morti.

Sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Almeno 9 morti, si suicida il killer - Sarebbe salito a 9 il bilancio delle vittime nella sparatoria avvenuta questa mattina poco prima delle ore 10 in una scuola di Graz.

Sparatoria in una scuola in Austria: 9 morti e decine di feriti a Graz - Notaufnahme und Schockraum im Grazer LKH überlastet: Ein Täter soll in zwei Klassen am Grazer BORG in der Dreierschützengasse um sich geschossen haben.

Graz, dove si trova la città austriaca della sparatoria (con 5 morti) in una scuola: popolazione e il precedente del 2015 - Graz è la seconda città più grande dell’Austria, situata nella parte sud-