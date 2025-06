Austria sparatoria in una scuola a Graz | nove morti e diversi feriti gravi Il killer si è tolto la vita | Si considerava vittima di bullismo – I video

Una tragedia scuote Graz, in Austria, dove uno studente armato ha aperto il fuoco in una scuola, causando nove morti e numerosi feriti gravi. Motivato da un senso di vittimizzazione e bullismo, l’attacco si è concluso con il suicidio del killer. Questo drammatico evento mette ancora una volta in luce le conseguenze devastanti del disagio scolastico. La comunità ora si chiede come prevenire simili tragedie in futuro.

Si sentiva vittima di bullismo: per questo uno studente ha aperto il fuoco in due aule di una scuola a Graz, in Austria, uccidendo almeno nove persone e colpendone molte altre. Le forze dell’ordine parlano di «feriti gravi a due cifre». Tra le vittime, stando a quando riporta Kronen Zeitung, ci sarebbero sia insegnanti che studenti dell’istituto Borg nella DreierschĂĽtzengasse. La polizia ha lanciato una vasta operazione che è cominciata intorno alle 10 di oggi, martedì 10 giugno, e a cui partecipa anche l’unitĂ Eko-Cobra. Secondo il portavoce della polizia, Fritz Grundnig, il presunto autore del fatto si sarebbe poi tolto la vita in bagno, dopo aver compiuto il gesto. 🔗 Leggi su Open.online

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

