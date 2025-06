Austria sparatoria in una scuola a Graz | nove morti e diversi feriti gravi Il killer si è tolto la vita – I video

Una tragica sparatoria scuote Graz, in Austria, dove un giovane studente ha aperto il fuoco nella scuola Borg, causando la morte di almeno nove persone e numerosi feriti gravi. Le autorità stanno ancora intervenendo per contenere l’emergenza e fare luce sul drammatico evento. È un episodio che ha sconvolto una comunità già scossa, evidenziando l’urgenza di affrontare con decisione il problema della sicurezza nelle scuole.

Sparatoria in una scuola a Graz, in Austria. Secondo quanto riporta la Kronen Zeitung, uno studente ha aperto il fuoco uccidendo almeno nove persone e colpendone molte altre, le forze dell’ordine parlano di «feriti gravi a due cifre». Tra le vittime, stando a quando riporta Kronen Zeitung, ci sarebbero sia insegnanti che studenti dell’istituto Borg nella Dreierschützengasse. La polizia ha lanciato una vasta operazione che è cominciata intorno alle 10 di oggi, martedì 10 giugno, e a cui partecipa anche l’unità Eko-Cobra. Secondo il portavoce della polizia, Fritz Grundnig, il presunto autore del fatto si sarebbe poi tolto la vita in bagno, dopo aver compiuto il gesto. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Austria Sparatoria Scuola Graz

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

Sparatoria in una scuola a Graz in Austria, otto i morti. L'autore poi si sarebbe suicidato in bagno #ANSA Partecipa alla discussione

? Austria, sparatoria in una scuola a Graz: i media locali riferiscono di almeno cinque morti @ultimoranet Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Almeno 5 morti; Austria, sparatoria in una scuola a Graz: l'arrivo di polizia ed elicotteri; Sparatoria in una scuola: diversi morti, alunni ancora barricati nell'edificio.

Sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Almeno 9 morti, si suicida il killer - Sarebbe salito a 9 il bilancio delle vittime nella sparatoria avvenuta questa mattina poco prima delle ore 10 in una scuola di Graz.

Sparatoria in una scuola a Graz, in Austria: almeno 5 morti - Diverse squadre dell'unità speciale Cobra sono presenti sul posto, l'aggressore sarebbe stato colpito da un colpo d'arma da fuoco ...

Sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Almeno 5 morti. Cosa sappiamo - Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Graz, in Austria.