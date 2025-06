Austria sparatoria in una scuola a Graz Almeno cinque morti

Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda. Mentre i dettagli emergono, resta forte la speranza di fare chiarezza e garantire che giustizia venga fatta.

Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Lo riferisce la Kronen Zeitung. La sparatoria si è verificata nell'istituto Borg nella Dreischuetzengasse. La polizia ha lanciato una vasta operazione. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti

