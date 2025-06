Austria sparatoria in una scuola a Graz | almeno 5 morti

Una tragedia scuote Graz, in Austria, dove una sparatoria in una scuola del quartiere di Lend ha causato almeno cinque vittime. Le autorità stanno intervenendo con urgenza, e l’aggressore è stato colpito da un arma da fuoco. La polizia ha avviato un’operazione cruciale presso l’istituto scolastico in Dreierschützengasse, mentre le ansie crescono tra la comunità e si cercano risposte a questa orribile vicenda.

A Graz, in Austria, c'è stata una sparatoria in una scuola nel quartiere di Lend. Secondo quanto riportato dalla Kronene Zeitung, almeno cinque persone hanno perso la vita. Colpito l'aggressore di Graz. Secondo le prime informazioni, l'aggressore è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco. La polizia ha confermato un'importante operazione presso l'istituto scolastico in Dreierschützengasse. Diverse squadre dell'unità speciale Cobra sono presenti sul posto. L'edificio è attualmente sottoposto a una perquisizione meticolosa. Le autorità di sicurezza hanno chiesto alla popolazione di evitare la zona delle operazioni.

