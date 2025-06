Austria sparatoria a scuola | almeno 5 morti a Graz

Una tragedia sconvolge l'Austria: una sparatoria in una scuola di Graz ha provocato almeno cinque vittime, lasciando la comunità in stato di shock. Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente, mobilitando unità speciali per contenere la minaccia e avviare le indagini. La mattina di oggi si è trasformata in un incubo, e il paese si stringe attorno alle famiglie colpite. La comunità chiede risposte e sicurezza, mentre l'operazione di polizia continua senza sosta.

Vienna, 10 giugno 2025 – Sangue e panico tra i banchi di scuola in Austria. Almeno cinque persone sono state uccise durante una sparatoria avvenuta nell’istituto superiore Borg, a Graz, seconda città del Paese. Sul posto sono intervenute diverse squadre di agenti di polizia e l'unità speciale Cobra. L'allarme è scattato alle 10 di questa mattina dopo, quando sono stati uditi degli spari provenire dalla scuola. Un'operazione di polizia è ancora in corso: un elicottero sta sorvolando la zona. Agenti hanno perquisito l’edificio. L’aggressore avrebbe aperto il fuoco contro due aule. Sarebbe stato trovato morto in uno dei bagni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Austria, sparatoria a scuola: almeno 5 morti a Graz

In questa notizia si parla di: Scuola Austria Sparatoria Almeno

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

Su questo argomento da altre fonti

Austria, sparatoria in una scuola a Graz: almeno 5 morti; Austria, sparatoria in una scuola di Graz: almeno cinque morti; Graz, sparatoria in una scuola in Austria: almeno cinque morti.

Sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Almeno 5 morti. Cosa sappiamo - Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Graz, in Austria.

Sparatoria in una scuola a Graz, in Austria: almeno 5 morti - Diverse squadre dell'unità speciale Cobra sono presenti sul posto, l'aggressore sarebbe stato colpito da un colpo d'arma da fuoco ...

Austria, sparatoria in una scuola a Graz: almeno 5 morti - Almeno cinque persone sono state uccise durante una sparatoria avvenuta in una scuola a Graz, in Austria.