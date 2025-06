Austria sparatoria a scuola | 10 morti

Tragedia sconvolge Graz, in Austria, dove una sparatoria alla scuola Borg ha causato 10 vittime e numerosi feriti. Un giovane ex studente, senza precedenti penali, ha aperto il fuoco, lasciando la comunità sgomenta e sotto shock. La tragedia solleva ancora una volta domande sulla sicurezza nelle scuole e sull'importanza di prevenire episodi simili. È un episodio che richiede riflessione e azione immediata per proteggere i nostri giovani e il loro futuro.

Dieci morti, sei donne, tre uomini e 12 feriti, di cui due in gravi condizioni. Questo è il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta alla scuola Borg di Graz, in Austria, come riporta il ministro degli Interni Gerhard Karner. L'autore dell'attacco, un ventunenne della città austriaca, ex studente dell'istituto senza precedenti penali, ha fatto irruzione nell'edificio intorno alle 10 di stamattina. Ha ucciso una ragazza fuori dalla struttura, poi un'insegnante. Successivamente ha aperto il fuoco in due aule - tra cui quella che frequentava prima di ritirarsi dalla scuola - togliendo la vita a quattro studentesse di quinta elementare e a tre ragazzi di terza media.

