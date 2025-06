Austria sotto choc | sparatoria in un ginnasio a Graz

La tranquilla città di Graz è stata sconvolta da una tragedia senza precedenti: una sparatoria in un ginnasio ha mietuto dieci vittime e numerosi feriti. L'assalitore, un ex studente apparentemente tormentato, ha scelto un tragico modo per mettere fine alla sua sofferenza. Mentre le autorità indagano, il dolore e la paura si diffondono tra la comunità, che ora cerca risposte e conforto. Continua a leggere.

L’assalitore è un ventunenne ex alunno della scuola, forse in passato vittima di bullismo. Ha fatto irruzione e ha aperto il fuoco, ammazzando dieci persone (molte tra i 14 e i 18 anni) e ferendone una dozzina, poi si è suicidato. Esclusa per ora l’ipotesi terrorismo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Austria sotto choc: sparatoria in un ginnasio a Graz

In questa notizia si parla di: austria - sotto - choc - sparatoria

Shock in Austria: almeno 10 vittime (7 studenti, 1 docente) nella sparatoria al liceo di Graz. #Valditara: «La scuola deve essere sempre un luogo sicuro». Dettagli e reazioni su @Tuttoscuola https://tuttoscuola.com/austria-sotto-choc-strage-in-un-liceo-di-graz Partecipa alla discussione

...Robert Musil, dal 1917 al 1919 Robert Edler von Musil (Klagenfurt, 6 novembre 1880 – Ginevra, 15 aprile 1942), è stato uno scrittore e drammaturgo austriaco. Il suo capolavoro è il romanzo incompiuto Der Mann ohne Eigenschaften (L'uomo senza qualità), Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Austria sotto choc: strage in un liceo di Graz, almeno 10 morti. Valditara: 'La scuola deve essere sempre un luogo sicuro'; Sparatoria a scuola, 10 morti a Graz: Austria sotto shock; Austria sotto choc: sparatoria in un ginnasio a Graz.

Choc in Austria, ex studente compie strage nel liceo a Graz: 11 morti - Graz, seconda città austriaca per numero di abitanti, è sotto choc, dopo la sparatoria compiuta in un ...

Graz, sparatoria a scuola: almeno 10 morti. Il killer un ex studente, Austria sotto choc - Sangue in liceo della seconda città del Paese, blitz della polizia.