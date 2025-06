Austria | polizia autore sparatoria 21enne austriaco della zona di Graz

In Austria, un giovane di 21 anni di Graz è coinvolto in una sparatoria che ha fatto scalpore. Le autorità stanno analizzando le due armi sequestrate, mentre il motivo dietro l'atto rimane ancora sconosciuto. La comunità attende con apprensione nuovi aggiornamenti. Le indagini continuano a svelare i dettagli di questa vicenda, che mette in discussione la sicurezza della zona. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi.

Francoforte (Germania), 10 giu. (LaPresse) – “Il presunto autore è un ventunenne austriaco originario della zona di Graz. Secondo le informazioni attuali, nel crimine sono state utilizzate due armi da fuoco, sequestrate sul posto. Queste armi sono ora sottoposte a perizia scientifica. È probabile che il presunto autore le possedesse legalmente. Al momento non è possibile fornire informazioni sul movente. Secondo l’attuale stato delle indagini, il presunto autore si è suicidato in un bagno”. Lo ha detto il direttore della polizia della Stiria, Gerald Otner, durante la conferenza stampa in merito alla sparatoria avvenuta in una scuola di Graz. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Austria: polizia, autore sparatoria 21enne austriaco della zona di Graz

