Austria | media sale a dieci bilancio vittime sparatoria in scuola Graz

Una tragedia scuote Graz, Austria, dove una sparatoria in una scuola ha causato finora dieci vittime, tra studenti e adulti. La comunità è sconvolta da questa terribile perdita, che vede anche il presunto autore togliersi la vita. Sirene, paura e dolore si diffondono tra i cittadini, mentre le autorità cercano di fare luce su un evento che ha lasciato tutti senza parole. La speranza ora si concentra sulla ripresa e sulla ricostruzione del senso di sicurezza.

Francoforte (Germania), 10 giu. (LaPresse) – Il bilancio delle vittime della sparatoria in una scuola di Graz in Austria è ora salito a dieci. Tra i morti ci sono studenti e almeno un adulto. Tra le vittime c’è anche il presunto autore della sparatoria, che si sarebbe tolto la vita. Lo ha confermato all’Apa la sindaca di Graz, Elke Kahr. Diverse altre persone sono rimaste ferite, di cui alcune in modo grave. Almeno quattro persone, colpite alla testa, sono in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Austria: media, sale a dieci bilancio vittime sparatoria in scuola Graz

Sparatoria Vittime Graz Austria

