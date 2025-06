Austria | media autore sparatoria ex studente 22enne armato di pistola e fucile

Una tragica scena si è svolta in una scuola di Graz, Austria, dove un ex studente di 22 anni armato di pistola e fucile ha aperto il fuoco, seminando paura tra gli studenti. La vicenda, ancora sotto indagine, desta preoccupazione per la diffusione di violenza armata nelle istituzioni educative. È un monito sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione per proteggere i nostri giovani e il nostro futuro.

Francoforte (Germania), 10 giu. (LaPresse) – Secondo il Salzburger Nachrichten, si ritiene che il presunto autore della sparatoria in una scuola di Graz, in Austria, fosse un ex studente di 22 anni. Secondo le prime informazioni, avrebbe aperto il fuoco contro gli studenti in due aule, una delle due aule sarebbe l’ex aula del ventiduenne. Il presunto autore avrebbe portato con sé e possedeva legalmente due armi: una pistola e un fucile da caccia. Secondo i media austriaci, sarebbe stato vittima di bullismo. Al momento risultano almeno dieci vittime – compreso l’autore della sparatoria, che si sarebbe tolto la vita – e circa trenta feriti, di cui alcuni in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Austria: media, autore sparatoria ex studente 22enne armato di pistola e fucile

