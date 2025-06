Austria | media almeno nove morti e diversi feriti in sparatoria scuola Graz

Una tragedia scuote Graz, in Austria, dove una sparatoria in una scuola ha causato almeno nove vittime e numerosi feriti. La comunità è sconvolta da questa drammatica perdita, mentre le autorità indagano sui motivi di un gesto così assurdo. La paura e il dolore si mescolano in un momento di grande inquietudine per tutti. Continueremo a seguire da vicino questa vicenda per aggiornamenti sulle sorti delle vittime e sulle misure di sicurezza adottate.

Francoforte (Germania), 10 giu. (LaPresse) – Secondo informazioni provenienti da fonti di polizia, almeno nove persone sono morte nella sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Lo riferiscono i media austriaci. Secondo il Kurier, le vittime sarebbero dieci, compreso l’autore della sparatoria, uno studente che poi si sarebbe tolto la vita nei bagni della scuola. Secondo le prime informazioni, tra le vittime ci sono quattro ragazze, uccise all’interno dell’istituto scolastico. Un’altra studentessa sarebbe morta fuori dall’edificio, così come tre ragazzi. La sindaca di Graz, Elke Kahr, ha confermato che tra le vittime c’è anche l’autore dell’attacco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Austria: media, almeno nove morti e diversi feriti in sparatoria scuola Graz

In questa notizia si parla di: Scuola Sparatoria Graz Austria

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

Sparatoria in una scuola a Graz in Austria, otto i morti. L'autore poi si sarebbe suicidato in bagno #ANSA Partecipa alla discussione

? Austria, sparatoria in una scuola a Graz: i media locali riferiscono di almeno cinque morti @ultimoranet Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sparatoria in una scuola: diversi morti, alunni ancora barricati nell'edificio; Sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Almeno 5 morti. Cosa sappiamo; Otto morti in una sparatoria in una scuola in Austria.

Sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Almeno 9 morti, si suicida il killer - Sarebbe salito a 9 il bilancio delle vittime nella sparatoria avvenuta questa mattina poco prima delle ore 10 in una scuola di Graz.

Sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Almeno 5 morti. Cosa sappiamo - Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria in una scuola di Graz, in Austria.

Sparatoria in una scuola in Austria: 5 morti a Graz - Le notizie ancora frammentarie riferiscono che anche l'assalitore sarebbe stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ...