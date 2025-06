Austria da Villach a Graz | gli attacchi che hanno sconvolto il Paese

Il devastante attacco di Graz ha scosso l’Austria, portando alla memoria le tragedie più nere del passato. Una scuola trasformata in scena di paura e dolore, con almeno dieci vittime e feriti in condizioni critiche. La comunità si stringe nel lutto mentre emergono i dettagli inquietanti di un ex studente, vittima di bullismo, che si è trasformato in autore di questa terribile strage. Un’ulteriore dura prova per il Paese, che ora cerca di ritrovare la forza di andare avanti.

La sparatoria avvenuta martedì in una scuola di Graz rischia di essere ricordata come la peggiore della storia austriaca. Almeno dieci le vittime – compreso il sospetto aggressore che si sarebbe suicidato – e numerosi i feriti, tra cui alcuni in condizioni critiche, nell’attacco avvenuto presso l’istituto Borg della seconda città austriaca. Il sospetto autore, secondo le prime informazioni, era un ex studente vittima di bullismo che avrebbe aperto il fuoco in due aule con una pistola e un fucile legalmente detenuti, per poi togliersi la vita nei bagni dell’istituto. Il bilancio risulta il più drammatico per quanto riguarda le sparatorie avvenute nelle scuole austriache. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Austria, da Villach a Graz: gli attacchi che hanno sconvolto il Paese

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Austria, attacco con coltello a Villach, un morto e 4 feriti; Un richiedente asilo 23enne ha accoltellato cinque passanti: morto un ragazzo di 14 anni.

Austria, da Villach a Graz: gli attacchi che hanno sconvolto il Paese - La sparatoria avvenuta martedì in una scuola di Graz rischia di essere ricordata come la peggiore della storia austriaca.

Sparatoria in scuola a Graz in Austria, 10 morti - Nel corso dell’attacco 9 persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite, mentre il presunto responsabile, un alunno ...

Austria, attacco in una scuola a Graz: diversi morti e feriti - Secondo i media locali, sono stati colpiti diversi ragazzi e insegnanti dell’istituto superiore Borg.