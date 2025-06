Austria chi era il killer di Graz

Aveva con sé due armi, entrambe detenute legalmente, e aveva studiato in quell'istituto senza diplomarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Austria, chi era il killer di Graz

Austria, sparatoria in una scuola a Graz: otto morti e diversi feriti. Il killer si è tolto la vita - Una tragedia sconvolge Graz, Austria, dove un giovane studente ha aperto il fuoco in una scuola, causando almeno otto vittime e numerosi feriti.

Sparatoria in liceo a Graz: 10 morti tra cui il killer, ex studente. Operazioni chirurgiche per 7 dei 12 ricoverati; Austria, chi era il killer di Graz; Strage in un liceo a Graz, in Austria: almeno dieci vittime.

Austria, chi era il killer di Graz - Stando alle prime informazioni, il killer è un uomo di 21 anni con cittadinanza austriaca senza precedenti criminali.

Sparatoria in una scuola a Graz, almeno 8 morti: «Il killer trovato in bagno senza vita» - Almeno otto persone sono state uccise durante una sparatoria avvenuta in una scuola a Graz, in Austria.

Graz, sparatoria a scuola: almeno 10 morti. Il killer un ex studente, Austria sotto choc - Sangue in liceo della seconda città del Paese, blitz della polizia.