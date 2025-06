Austria che cosa sappiamo della strage nella scuola di Graz

Un tragico evento ha scosso Graz, Austria, con una sparatoria al liceo Borg che ha causato 10 vittime e numerosi feriti. L’attentatore, un ex studente di 21 anni, ha aperto il fuoco armato di armi legalmente detenute, seminando il panico tra studenti e insegnanti. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, mentre le autorità indagano sulle motivazioni e sui dettagli di questa drammatica tragedia, nel tentativo di prevenire future tragedie simili.

Una sparatoria avvenuta nella mattinata di martedì 10 giugno all'interno del liceo Borg di Graz, in Austria, ha provocato 10 morti, compreso l'attentatore, e numerosi feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. A sparare è stato un ex studente dell'istituto, identificato come Artur A., 21 anni, che avrebbe fatto irruzione nella scuola intorno alle dieci, armato con un fucile da caccia e una pistola, entrambi legalmente detenuti. Secondo quanto annunciato dalla polizia, sarebbero stati esplosi circa 40 colpi in almeno due aule, una delle quali pare fosse quella che il giovane frequentava in passato.

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg.

Sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. 9 morti, tra cui l'aggressore.

Terrore a #Graz, ex studente entra a scuola e spara all'impazzata: è strage.

