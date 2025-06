Austria | cancelliere Stocker sparatoria in scuola Graz tragedia nazionale

Una tragedia scuote l’Austria: la sparatoria in una scuola di Graz ha provocato un dolore profondo e un senso di perdita collettiva. Il cancelliere Christian Stocker ha espresso la sua vicinanza alle famiglie e alla nazione intera, sottolineando come questo evento abbia sconvolto il cuore del Paese. In momenti così difficili, è fondamentale unirsi per affrontare il dolore e cercare speranza e solidarietà.

Francoforte (Germania), 10 giu. (LaPresse) – “La sparatoria in una scuola di Graz è una tragedia nazionale che ha profondamente scosso l’intero Paese. Quest’atto incomprensibile ha improvvisamente strappato dei giovani dalla vita che avevano davanti a sé. Non ci sono parole per il dolore e la sofferenza che tutti noi – tutta l’Austria – stiamo provando in questo momento”. Così il cancelliere austriaco, Christian Stocker, ha commentato la sparatoria in una scuola di Graz che ha provocato almeno dieci vittime, tra cui il presunto autore dell’attacco, e numerosi feriti. “Il mio pensiero va alle famiglie e ai genitori che hanno perso i loro figli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Austria: cancelliere Stocker, sparatoria in scuola Graz tragedia nazionale

