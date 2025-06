aumento tari confcommercio annuncia tavolo di confronto con il comune

Tra le urla di gioia per la nuova amministrazione, Taranto si trova ora a confrontarsi con una notizia meno felice: l’aumento della Tari 2025, che si aggira tra il 6 e il 7%. Con il tavolo di confronto annunciato da Confcommercio e il Comune, si apre un dialogo cruciale per affrontare questa sfida. La città si prepara a chiedere soluzioni e rassicurazioni, perché il benessere dei tarantini merita attenzione e trasparenza.

Concluse da poche ore le elezioni comunali nel clamore gioioso della elezione del nuovo sindaco, la città torna a soffermarsi su la quotidianità e su le notizie degli ultimi giorni. E' stata ufficializzata dalla stessa commissaria del Comune di Taranto, Giuliana Perrotta, la notizia, tutt'altro che gradita, che la Tari del 2025 aumenta in media tra il 6 e il 7% rispetto allo scorso anno. L'incremento della tassa rifiuti, è stato proposto dalla Direzione Tributi per compensare le maggiori spese e le mancate entrate dovute alla gestione dei rifiuti. Nel 2024 l'Amministrazione era stata in grado di evitare i rincari per le famiglie, e per alcune categorie- come i bar, i ristoranti, gli hotel- vi era stata addirittura una riduzione; un obiettivo raggiunto dalla Direzione Tributi attraverso il recupero dell'evasione fiscale avviato tra il 2023 ed il 2024 che aveva fruttato 5 milioni di euro.