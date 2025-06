Aumento delle segnalazioni di finanziamento al terrorismo nel 2024 dice Uif

Nel 2024, le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo sono aumentate significativamente, secondo l'UIF. Direttore Enzo Serata evidenzia come la crescente minaccia sia stata influenzata dal conflitto israelo-palestinese e dai suoi effetti sul Medio Oriente. Un quadro preoccupante che richiede attenzione e azioni tempestive per contrastare questa crescente minaccia globale, sottolineando l'importanza di un monitoraggio sempre più attento e coordinato.

Salgono le segnalazioni di operazioni sospette di finanziamento al terrorismo nel 2024 alla Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia il cui direttore Enzo Serata sottolinea come "la minaccia globale è stata influenzata dal conflitto israelo-palestinese e dai suoi impatti sul più ampio contesto medio-orientale". "In questo contesto - spiega - i flussi segnaletici sono apparsi collegati anche all'intensificazione della propaganda jihadista". "Le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo hanno registrato un incremento (340 Sos, +14,5% rispetto al 2023)" ha rilevato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aumento delle segnalazioni di finanziamento al terrorismo nel 2024, dice Uif

