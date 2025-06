Auditorium di via Albergotti al via il cantiere per la riqualificazione dell' area esterna

L'auditorium di via Albergotti si prepara a un nuovo volto: dopo aver quasi concluso i lavori sulla struttura, lunedì 9 giugno è stato inaugurato il cantiere dedicato alla riqualificazione dell’area esterna. Un progetto ambizioso che trasformerà lo spazio in un punto di ritrovo moderno e accogliente per tutta la comunità. Restate sintonizzati: presto vedremo nascere un’area rigenerata e vibrante, pronta a ospitare eventi e iniziative culturali di grande rilievo.

