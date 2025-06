Attivisti davanti al circo Orfei | Non entrate

L’arrivo del Circo Orfei ad Osimo ha scatenato un’ondata di protesta pacifica da parte degli attivisti animalisti, determinati a difendere i diritti degli animali coinvolti. Con striscioni e megafoni, hanno espresso il loro dissenso contro lo sfruttamento degli animali nei circhi, sottolineando l’importanza di promuovere spettacoli senza sofferenza. La loro voce si è fatta sentire forte e chiara, suscitando riflessioni sulla vera natura dello spettacolo.

Il circo con animali Orfei è arrivato a Osimo, in via Jesi, e la sua presenza ha scatenato l'ira degli animalisti che domenica pomeriggio hanno organizzato una protesta pacifica proprio lì di fronte. Diverse le associazioni presenti, tra cui la Lav, e tanti attivisti venuti anche da fuori regione. Hanno sventolato striscioni con su scritto "Fuori tendone dentro prigione", "La loro sofferenza non ci diverte" e azionato megafoni durante il presidio. Un bambino arrivato per entrare ci ha ripensato e con la sua famiglia è tornato a casa. Sono intervenute anche le forze dell'ordine. "Il circo con animali porta con sé uno spettacolo che è ormai fuori dal tempo.