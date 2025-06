Attimi di panico al parcheggio multipiano donna minaccia di suicidarsi ma viene salvata

Una sera di paura e speranza si è vissuta nel parcheggio multipiano di Frosinone, dove una donna minacciava di togliersi la vita. La sua lotta disperata ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e delle forze dell’ordine, intervenute tempestivamente per salvare una vita in pericolo. In momenti come questi, il coraggio e la solidarietà emergono più forti che mai, ricordandoci quanto sia preziosa ogni singola esistenza.

Nella serata di ieri si sono vissuti momenti di grande agitazione nei pressi dell'oramai tristemente noto parcheggio multipiano nella parte bassa di Frosinone dove in passato ci sono stati diversi gravi episodi di cronaca. Verso ore 21.30 sul posto sono intervenute in massa le forze dell'ordine.

