Atti osceni sul bus ma viene assolto perché la vittima ha più di 14 anni

Un episodio sconcertante scuote la comunità: un uomo ha compiuto atti osceni su un autobus, ma è stato assolto perché la vittima aveva più di 14 anni. Grazie alle telecamere di sorveglianza, l’autore è stato identificato, tuttavia la sentenza di non luogo a procedere solleva interrogativi su giustizia e tutela. Qual è il limite tra diritto e protezione delle vittime?

Si è posto di fronte ad una ragazzina seduta sull’autobus e si è calato i pantaloni. A fronte delle grida spaventate della vittima, si è subito dato alla fuga ma, grazie alle telecamere presenti sul mezzo pubblico, è stato poi identificato e denunciato. Ieri però nei confronti dell’indagato è stata emessa sentenza di non luogo a procedere: la procura aveva contestato all’uomo, 37enne di origini straniere, il reato ‘609’ quinques che punisce chiunque compia atti sessuali in presenza di persone minori di anni 14. La studentessa in questione, però, ne aveva 16: dunque l’imputato è stato assolto. La nullità del capo di imputazione era stata eccepita dalla difesa poiché il fatto non costituisce il reato: ieri l’accoglimento da parte del giudice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atti osceni sul bus ma viene assolto perché la vittima ha più di 14 anni

