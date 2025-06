Attacco russo danneggia la cattedrale di Santa Sofia a Kiev patrimonio Unesco

Un attacco russo notturno ha colpito la storica cattedrale di Santa Sofia a Kiev, simbolo dell'identità ucraina e patrimonio UNESCO. Questo ennesimo atto di violenza mette in crisi un monumento che rappresenta secoli di storia e cultura. Come può l'umanità preservare i tesori del passato in tempi di conflitto? La risposta sta nella forza della memoria e nel rispetto comune per il patrimonio mondiale.

Un attacco russo avvenuto durante la notte ha danneggiato la cattedrale di Santa Sofia nel centro storico di Kiev, uno dei monumenti più importanti dell' Ucraina e patrimonio mondiale dell' Unesco, ha dichiarato il ministro della cultura ucraino riportato da Ukrainska Pravda. "Ieri sera il nemico ha colpito di nuovo il cuore della nostra identità", ha scritto Mykola Tochytskyi su Facebook, definendo la cattedrale dell'XI secolo "l'anima di tutta l'Ucraina". Il ministro ha aggiunto che un'onda d'urto ha danneggiato il cornicione dell'abside principale del monumento. Pezzi di intonaco bianco si sono sbriciolati al suolo, lasciando un vuoto visibile in una sezione del cornicione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco russo danneggia la cattedrale di Santa Sofia a Kiev, patrimonio Unesco

