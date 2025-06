ATP Stoccarda 2025 | Rinderknech elimina Shapovalov out Fognini e Sonego

Alla seconda giornata dell’ATP 250 di Stoccarda, il tennis si scalda con sorprese e colpi di scena, come la sorprendente eliminazione di Shapovalov da parte di Rinderknech e le vittorie di Moutet e Halys che sanciscono il ritiro italiano. Con grandi sfide che attendono le teste di serie principali, il torneo si prepara a regalare ancora emozioni indimenticabili. E mentre il sogno italiano si spegne, il pubblico attende con trepidazione il proseguimento del torneo.

Si chiude la seconda giornata di tabellone principale all’ATP 250 di Stoccarda, quella che mette fine alla processione dei primi turni. Da domani in scena anche le teste di serie principali, dalla 1 alla 4 (Zverev, Fritz, Shelton e Auger-Aliassime). Per effetto delle vittorie di Corentin Moutet e Quentin Halys, l’Italia non ha più rappresentanti in questo che è diventato torneo su erba dal 2015. A farne le spese sono Fabio Fognini, che aveva usufruito di una wild card, e Lorenzo Sonego, ancora alla ricerca di una costanza nel corso dell’anno. Per i due vincitori la strada ora dice Zverev da una parte e Fritz dall’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Stoccarda 2025: Rinderknech elimina Shapovalov, out Fognini e Sonego

