ATP Stoccarda 2025 | Lorenzo Sonego rimontato e battuto da Halys

L’ATP di Stoccarda 2025 ha regalato un emozionante colpo di scena: Lorenzo Sonego, dopo una battaglia lunga e intensa, viene sconfitto dal francese Quentin Halys in un match che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. La sfida, durata quasi tre ore, dimostra ancora una volta come nel tennis nulla sia scontato. Ma cosa riserverà il prossimo turno? Scopriamolo insieme.

Lorenzo Sonego esce di scena all’ATP 250 di Stoccarda. Il torinese viene eliminato dal francese Quentin Halys per 6-7(6) 7-5 6-4 dopo due ore e 40 minuti di lotta. Sarà dunque il ventottenne di Bondy, a 11 km dal centro di Parigi, a sfidare al secondo turno Taylor Fritz, che entra direttamente da seconda testa di serie nel torneo. Si apre subito in lotta il match, con palle break da una parte (una per Sonego) e dall’altra (due per Halys), ma è un nulla di fatto e così si va avanti seguendo i servizi. Tendenzialmente è il torinese a trovarsi meglio, con un turno tenuto a zero e un altro a 15, ma è del francese il primo break, a 15 e che gli vale la possibilità di chiudere il parziale sul 5-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Stoccarda 2025: Lorenzo Sonego rimontato e battuto da Halys

Su questo argomento da altre fonti

Stoccarda: esordio amaro per Sonego, vince Halys; Quentin Halys-Lorenzo Sonego: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming | ATP 250 Stoccarda; Atp Stoccarda e 's-Hertogenbosch , il programma di oggi: partite e orari.

ATP Stoccarda 2025: Lorenzo Sonego rimontato e battuto da Halys - Il torinese viene eliminato dal francese Quentin Halys per 6-

Atp Stoccarda, sfida aperta tra Halys e Sonego: la vittoria di Lorenzo è a 2.04 - Lorenzo Sonego entra in gioco ai sedicesimi del torneo contro il francese Quentin Halys.

Atp Stoccarda e 's-Hertogenbosch , il programma di oggi: partite e orari - Francia all'Atp 250 di Stoccarda: Fognini sfida Moutet, Sonego impegnato contro Halys.