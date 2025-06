ATP Stoccarda 2025 Fognini rimanda l’appuntamento con la vittoria Moutet passa al secondo turno

Il torneo ATP di Stoccarda 2025 si conferma teatro di emozioni e sfide combattute, ma per Fabio Fognini l’appuntamento con la vittoria continua a rinviarsi. Nel primo turno, il talentuoso Moutet ha prevalso in tre set, interrompendo la corsa del ligure e proiettando il suo cammino contro il favorito Zverev. Riuscirà Fognini a riscrivere la propria storia e cogliere il primo successo stagionale? Solo il tempo lo dirà.

Fabio Fognini deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con la prima vittoria del 2025 nel circuito maggiore. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Stoccarda Corentin Moutet supera il ligure per 6-4 6-7(3) 6-3 in due ore e undici minuti e accede al secondo turno contro la testa di serie numero uno Alexander Zverev. Il giocatore italiano inizia tenendo il turno di battuta dell’1-0 dopo aver recuperato da 0-30, il transalpino replica ai vantaggi per l’1-1. La prima occasione per provare a rompere l’equilibrio iniziale è del ligure che sul 3-2 non trasforma due palle break e, nel gioco successivo subisce il 4-3 sigillato dal suo rivale con lo splendido passante lungolinea di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it