ATP ‘s-Hertogenbosch 2025 Bellucci subito sconfitto Avanti Opelka e Bergs

Dopo una giornata segnata dalla pioggia, il torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2025 si riaccende tra emozioni e sorprese. Mattia Bellucci, in una sfida avvincente, ha dovuto arrendersi a Mackenzie McDonald in tre set, interrompendo una striscia di risultati positivi in tabellone principale. Nel frattempo, Opelka e Bergs avanzano, mentre il tennis americano si conferma protagonista. La competizione si infiamma: scopriamo cosa riserva il prosieguo del torneo.

Dopo la giornata di ieri condizionata anche dalla pioggia, prosegue il torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Purtroppo si è già fermato il cammino di Mattia Bellucci, visto che il lombardo è stato sconfitto in tre set dall’americano Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-1 6-7 6-3. Bellucci non riesce a vincere una partita addirittura in un tabellone principale addirittura dal 3 aprile. Una buona giornata per il tennis americano, visto che è arrivata anche la vittoria di Reilly Opelka. Lo statunitense, decisamente pericoloso sui campi in erba, ha superato il padrone di casa Jesper De Jong in rimonta per 6-7 7-6 6-2 ed ora affronterà il cileno Nicolas Jarry. 🔗 Leggi su Oasport.it